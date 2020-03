Politi er opmærksom på omstridt facebookopslag: ”Blæs på de magthavere, der blæser på dig!”

”Blæs på de magthavere, der blæser på dig!” – Sådan lyder budskabet i et omstridt Facebookopslag, der onsdag er blevet delt på flere forskellige fynske facebookgrupper.

Facebookopslaget inviterer unge til ’en kæmpe coronafest’ i Munke Mose i Odense fredag den 27. marts. Formålet med coronafesten er ifølge det med småt på opslaget at demonstrere mod regeringens klima og coronapolitik.

Sådan ser det opslag ud, der florerer på de sociale medier. Foto: Skærmbillede

Reglerne for forsamlingsforbuddet Forbud mod arrangementer, begivenheder m.v. med flere end ti personer Der indføres – med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 – et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder mv. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 30. marts 2020.



Forbuddet hindrer ikke, at flere end 10 personer på sædvanlig vis er til stede og bevæger sig rundt fx i en butik, et supermarked, en lufthavn eller på en togstation. Tilsvarende gælder, at almindelig brug af kollektive transportmidler (tog, busser, fly, færger m.v.) og almindelig tilstedeværelse på en arbejdsplads ikke er omfattet. Forbuddet finder heller ikke anvendelse, hvis der er tale om en forsamling med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed, herunder demonstrationer eller politiske møder.



Politiet får herudover – med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 – mulighed for på offentligt tilgængelige steder at gribe ind, hvis flere end 10 personer befinder sig på samme sted på en måde, der udgør en særlig fare for smitte med coronavirus/covid-19. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand. Kilde: coronasmitte.dk Se mere

§ 79 i grundloven Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred. Kommentar fra ft.dk: § 79 sikrer, at alle personer, der opholder sig i landet, har ret til at holde møder eller demonstrere. De må blot ikke have våben. Politiet har ret til at overvære de offentlige møder. Hvis mødet foregår i det fri, kan politiet forbyde det, men kun hvis der er ‘fare for den offentlige fred’. Det kan være, hvis der f.eks. er trusler om omfattende uroligheder mellem demonstranter og andre grupper mennesker. Man skal ikke bede politiet om tilladelse til at holde møde, men hvis man f.eks. planlægger at holde en demonstration i det fri, skal man give politiet besked i forvejen. Man skal ‘anmelde’ demonstrationen ved at fortælle mødetidspunktet, ruten og mødestedet. Og det skal ske senest 24 timer før, demonstrationen går i gang. Gør man ikke det, risikerer man at få en bøde. Men demonstrationen bliver ikke ulovlig af den grund. Disse bestemmelser står i politiloven og ordensbekendtgørelsen. Kilde: Folketingets hjemmeside Se mere

Kender ikke afsender

Selvom både Fyns Politi og TV 2/Fyn har set og modtaget opslaget flere gange fra frustrerede borgere, så er det endnu uklart, hvem der er afsender på opslaget.

I opslaget skriver afsenderen blandt andet følgende:

”Politikerne gør alt for at redde nogle få gamle fra corona, men intet for at redde de unge fra klimaforandringer”

Derudover inviterer opslaget de unge til at tage bærbare højtalere og drikkelse i tasken, og møde op i Munke Mose klokken 17 fredag den 27. Marts for at demonstrere. Det står med småt på opslaget:

"Musik og drikkelse er ikke inkluderet, da vi søger at beskytte arrangementes identitet for at forhindre myndighedernes overgreb. Tag derfor gerne egen drikkese og egne bærbare højtalere med. Vi sørger for en synkroniseret playliste."

Vrede fynboer: - Det er forhåbentligt en joke

Facebookopslaget har fået flere fynboer til at ty til både taster og telefoner for at dele opslaget med både TV 2/Fyn og Fyns Politi.

Til TV 2/Fyn er der en, der skriver, "det er jo sindssygt, hvis det er rigtigt". En anden skriver " forældrene skal tage ansvar nu!"

Størstedelen af de opslag både Fyns Politi og TV 2/Fyn er blevet gjort opmærksomme på, er dog fra folk, der opfordrer forældre til at tage fat i deres unge mennesker.

Fyns Politi: Følg myndighedernes anvisninger

I et skriftligt svar til TV 2/Fyn fortæller politiinspektør ved Fyns Politi Henrik Skals, at man er opmærksom på opslaget.

- Fyns Politi er bekendte med det nævnte arrangement, som er delt på flere facebooksider. Endvidere har flere borgere i løbet af dagen i dag også skrevet til os for at gøre os opmærksomme på det, lyder det fra politiinspektøren.

Heller ikke politiet ved, hvem der står bag opslaget, men man opfordrer alle til at følge myndighedernes anvisninger, der på nuværende tidspunkt betyder, at højst ti personer må være samlet i det offentlige rum.

- Vi har ikke været i kontakt med dem, der står for arrangementet, og kender derfor ikke mere til arrangementet. Vi henstiller til at alle følger myndighedernes anvisninger, og holder afstand til hinanden, hvis man vælger at mødes, siger Henrik Skals.

- Vi vil naturligvis holde øje med begivenheden.