Politiet advarer mod svindler: - Det kan potentielt koste en masse sparepenge

Ifølge Steen Nyland har ingen af de berørte fynboer ladet sig overtale. Men han opfordrer til, at man kontakter politiet på telefon 114 - både hvis man har modtaget et opkald og har lagt på, eller hvis man har været så uheldig at lade sig overbevise.

- Jeg ved ikke, om pengene kan skaffes igen, men det kan potentielt koste en en masse sparepenge, siger han.

Udgiver sig for at være banker eller teleselskaber

Det er ikke første gang, at politiet er ude at advare mod fupopkald, der har til formål at få adgang til fynske konti.