Politiker vil have OL-atleter foran i vaccinekø

Kulturordføreren er dog enig med idrætsforbundet og Mai Mercado i, at OL-atleter er 'noget særligt'. Men i dette tilfælde mener regeringens ikke, at man skal undvige fra sundhedsmyndighedernes anbefalinger om, hvem der skal vaccineres hvornår.

Ifølge Mai Mercado har man dog allerede sendt andre grupper foran, og de få atleter burde derfor ikke være et problem.

- Regeringen har valgt at vaccinere soldaterne, der skulle udsendes, og det er rigtig godt. Det bakker vi varmt op om. Men når der i det sene forår/sommer må formodes at blive vaccineret i hvert fald hundredtusinde dagligt, så virker det mærkeligt, at man ikke kan prioritere de 140 atleter, lyder det fra Mai Mercado i et skriftligt svar til TV 2 Fyn.

Vaccinerækkefølgen er lagt efter, hvem der risikerer alvorlige sygdomsforløb. Den sidste gruppe, der vaccineres i Danmark, er borgere mellem 30 og 34 år.