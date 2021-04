Ansat kørte vanvidskørsel over Fyn: Intetanende ejer skal nu betale

Siden den nye lov om vanvidsbilisme trådte i kraft 31. marts, er 42 køretøjer blevet beslaglagt over hele landet. Det viser de nyeste tal fra rigspolitiet.

Flere end halvdelen af de beslaglagte biler, i alt 25 køretøjer, tilhører ikke vanvidsbilisterne selv.

Egentlig var hensigten, da man lavede lovstramningen, at tvinge blandt andet leasingselskaber til at tage et større ansvar for, hvem de leaser biler ud til.



Lånte varebil og kørte over Lillebæltsbroen mod færdselsretningen

Det var en af Flemming Jørgensens faste og betroede ansatte, der kørte vanvidskørsel i en firmabil, selvom alle deres sikkerhedsprocedurer og instrukser var i orden.

En sen aften lånte den rumænske lastbilchauffør virksomhedens bil, uden Flemming Jørgensen kendte til det.

I beruset tilstand kørte chaufføren 33 kilometer i den forkerte retning på motorvejen hen over Lillebæltsbroen og på den Fynske Motorvej. Her blev han til sidst stoppet af politiet, og varevognen blev beslaglagt.