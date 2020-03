Psykolog: Sådan taler du med dine børn om coronavirus

Børn spejler sig i deres forældre, så hvis man er ængstelig, bekymret og har rynkede bryn, når man taler om det, så vil de aflæse det Marie Tolstrup, psykolog

Ligesom voksne kan bekymre sig om at blive smittet med corona, kan samme bekymring ramme børn. Men det er vigtigt at sørge for, at børnene ikke bekymrer sig for meget, for det kan ifølge psykolog Marie Tolstrup ofte resultere i angst.

Derfor er det vigtigt, at man som forældre ved, hvordan man bedst kan tale med sit barn om coronavirussen.

For Marie Tolstrup er det først og fremmest vigtigt, at man som forældre lytter og svarer på de spørgsmål, ens børn stiller.

Derudover er det også vigtigt, at man støtter op om myndighedernes anbefalinger.

- Det giver børnene tryghed, når man støtter op om det, myndighederne lægger ud. Hvis man er uenig i myndighedernes retningslinjer, så er det klogest at holde det mellem voksne, siger Marie Tolstrup og uddyber:

- Det skaber utryghed hos børn, hvis man ikke støtter op om vores 'chef' Mette Frederiksen.

Differentier i forhold til alder

Når man så skal tale med sine børn, er det vigtigt så vidt muligt at skåne yngre børn for så meget information som muligt. Ældre børn kan derimod godt stille flere spørgsmål og derfor også have brug for flere svar.

Marie Tolstrup råder forældre med små børn til at gøre deres svar så korte og præcise som muligt.

- Til de små børn skal ens svar helst kun fylde én sætning, siger Marie Tolstrup og uddyber:

- Med små børn er det godt at være så konkret og kortfattet som muligt og kun svare på de spørgsmål, børnene stiller. Hvis de ikke spørger om noget, behøver man ikke sige så meget, men hvis de stiller spørgsmål, så er det vigtigt at være tydelig.

Ældre børn har større interesse

Hvis man taler med sine nærmeste om sin bekymring, så skal man sørge for, at ens børn ikke overhører samtalen Marie Tolstrup, psykolog

For børn i skolealderen vil interessen for, hvad der foregår i verden, naturligt være større. Det kan også samtidig være svært at skærme sine børn fra nyheder om, at coronavirus spreder sig så hastigt, som den gør.

Over for de ældre børn kan man derfor som forældre godt svare mere uddybende ifølge Marie Tolstrup.

- Jo ældre børnene er, jo mere kan man også uddybe overfor dem. Samtidig skal man dog være opmærksom på, hvad de skal bruge informationen til, fortæller Marie Tolstrup.

Nedton egen frygt

Børn bekymrer sig på forskellig vis, og derfor har din adfærd som forælder også en betydning. Både små og store børn aflæser nemlig deres forældres reaktioner.

Hvis man forholder sig roligt og fattet, vil ens barn spejle sig i det, mener Marie Tolstrup.

- Jeg vil anbefale, at man forsøger at nedtone sin egen frygt, hvis man føler en bekymring over for coronavirussen, fortæller Marie Tolstrup og fortsætter:

- Børn spejler sig i deres forældre, så hvis man er ængstelig, bekymret og har rynkede bryn, når man taler om det, så vil de aflæse det, mere end de vil lytte til det, man siger.

Marie Tolstrup fremhæver i den forbindelse, at man bør snakke med andre voksne, hvis man selv føler sig bekymret.

- Hvis man taler med sine nærmeste om sin bekymring, så skal man sørge for, at ens børn ikke overhører samtalen. De kan ikke bruge den bekymring til noget, mener Marie Tolstrup.

Tre gode råd til forældre Vær tydelig. Når du som forælder er tydelig i dine svar, signalerer det også, at du som forælder har styr på situationen. Vær konkret. Fortæl dit barn, hvad man kan gøre. Når barnet ved, hvad det selv kan gøre, kan det give en følelse af kontrol, og det kan i sidste ende hjælpe på bekymringerne. Svar på det, du bliver spurgt om. Børn kan i nogle tilfælde have brug for uddybende svar. I de tilfælde bør du blot svare på det, du bliver spurgt om, og ikke uddybe i en sådan grad, at det kan skabe angst hos dit barn. Kilde: Marie Tolstrup, psykolog.

