Regeringen har penge klar til at fjerne pukkel på sygehusene

De politiske forhandlinger om at genoptage de ikke-akutte operationer i sundhedsvæsenet kører videre mandag eftermiddag.

De blå partier forlod søndag forhandlingerne. Alle partiledere er indbudt til den nye runde af forhandlinger. Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet.

Læs også Vi skal giftes! Må vi holde bryllupsfest til sommer?

Regeringen har en pose penge med til forhandlingerne. De skal gå til at fjerne den store pukkel af operationer, der er blevet udskudt på grund af coronaudbruddet.

Det fortæller sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen. Han vil sammen med finansminister Nicolai Wammen (S) repræsentere regeringen i forhandlingerne.

- Regeringen har lagt et beløb på bordet, som finansierer pukkelafvikling, og Sundhedsstyrelsen har fremlagt en samlet plan, så sundhedsvæsenet straks kan begynde på at fjerne den pukkel af ventende planlagte operationer, som på grund af coronapatienter nødvendigvis har måttet udskydes i en periode.

- Dermed kan vi så hurtigt, det er praktisk muligt, genindføre vores patientrettigheder for udredning og behandling. Det vil vi fortsat gerne drøfte med partierne, siger Magnus Heunicke i en skriftlig kommentar.

Han henviser til, at patientrettighederne i øjeblikket er suspenderet. Det skyldes, at hospitalerne skal prioritere coronapatienter og andre med alvorlige sygdomme.

Normalt har patienter krav på at blive undersøgt og få stillet en diagnose inden for 30 dage og krav på behandling senest 30 dage efter diagnosen.

Læs også Når Danmark genåbnes: Vil gøre Storebæltsbroen og færger gratis på dag ét

Venstre forlod søndag forhandlingerne, da regeringen ifølge sundhedsordfører Martin Geertsen ikke har fokus nok på patienternes rettigheder.

Dansk Folkeparti var utilfreds med, at der ikke kom garantier om at bruge de private hospitaler til at få nedbragt puklen af operationer.

Forhandlingerne begynder klokken 14 mandag eftermiddag. Sundhedsminister Magnus Heunicke ønsker en bred aftale i Folketinget.

- Vi står i en alvorlig situation. Der er brug for, at vi støtter op om vores sundhedsvæsen i denne tid.

- Såvel patienter som vores medarbejdere har brug for et Folketing, der står sammen om at sikre deres økonomi og rettigheder, siger han.