Region Syddanmark hårdest ramt af britisk coronavariant

Den særligt smitsomme britiske coronavariant B117 er inden for landets grænser mest udbredt i Region Syddanmark.

Det viser en ny status for udvikling af coronavarianten i Danmark, som er lavet af Statens Serum Institut, SSI. Endnu er antallet af smittede i landet med B117 - i alt 208 - stadig lavt, men da varianten er særligt smitsom, er udviklingen bekymrende, mener Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke (S).

Tallene i rapporten fra SSI viser, hvor mange tilfælde af B117, man har fundet i stikprøver blandt coronatest foretaget i regionerne i uge 1.

I rapporten fremgår det, at stikprøver i uge 1 fandt 15 smittede med B117 i Region Syddanmark. Det svarer til 9,0 procent af de testede i stikprøven og er mere end i nogen anden region. Regionen med det næsthøjeste tal er Region Midtjylland, hvor andelen med B117 ligger på 5,1 procent.

Flest tilfælde i to uger

I hele landet blev 12 personer testet positiv for den britiske coronavariant i uge 53, og med 15 tilfælde er Region Syddanmark hårdest ramt i både andel og antal.

Det kan virke som små tal, men det er væksten, der er grund til voldsom bekymring Magnus Heunicke (S), Sundheds- og Ældreminister

Det er anden uge i træk, regionen indtager den plads - omend med et faldende antal smittede. I uge 53 blev der i Syddanmark registreret 18 tilfælde af den britiske coronavariant ud af 52 på landsplan.

Region Midtjylland har med syv tilfælde og en positivprocent med B117 på 5,1 det næsthøjeste andel smittede med B117 i uge 1, mens den smitsomme variant er mindst udbredt i Region Nordjylland, hvor den kun er fundet i test fra 1,1 procent.

Bekymrer minister

Netop virusvarianten B117 var omdrejningspunktet for et pressemøde onsdag, hvor Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke (S) meddelte, at de nuværende restriktioner er forlænget til 7. februar netop på grund af den smitsomme variant.

I uge 53 var der i alt fundet 134 tilfælde af B117, og det tal er på få dage steget 208.

- Det kan virke som små tal, men det er væksten, der er grund til voldsom bekymring, fordi det betyder, at vi kommer til at se en situation med stærkt stigende smittetal senere på vinteren, hvis situationen fortsætter som nu, sagde Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke (S) på pressemødet.