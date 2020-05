Regnvåd mandag på Fyn - sommervejret kommer senere på ugen 

Det er en grå og overskyet morgen, som fynboerne kan stå op til mandag. Dagen starter tørt, men ud på formiddagen går der hul på skyerne, når regnen trækker ind over Fyn fra sydvestlig retning.

I løbet af formiddagen kan der falde mellem tre og seks millimeter regn.

Temperaturerne kommer til at ligge på mellem 10 og 13 grader, og vinden bliver let til jævn fra vest og sydvest - ud på eftermiddagen kan der blive op til frisk vind ved kysterne.

Sommervejret kommer tirsdag

Natten til tirsdag bliver skyet og med enkelte spredte byger. Temperaturerne falder ned til mellem otte og ti grader.

Mens mandagen bliver præget af regnvejr og skyer, ser det anderledes ud tirsdag. Her får maj-solen lov at skinne, og det gode vejr, med temperaturer op mod 18 grader, ser ud til at fortsætte helt frem til og med torsdag.

Natten til fredag bliver der dog igen sat en stopper for sommervejret. I øjeblikket viser prognoserne nemlig, at der natten til fredag kan komme både tordenvejr og regnbyger.