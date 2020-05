Sommeren vi aldrig glemmer: Både tyskere og nordmænd havde glædet sig til vespatræf på Fyn

- Man kører ikke Vespa for at køre stærkt. Man kører Vespa for at mærke vinden i håret og være tæt på naturen, fortæller Peter Nielsen, mens han er i gang med at grille en pølse. Han og et par af de fynske Vespa-kammerater har lige kørt en tur i egnen omkring Asperup, og nu skal depoterne fyldes op.

Men den gode stemning overskygges af det helt store spørgsmål: Kan klubben holde fast i planerne om at arrangere træf for både danske og udenlandske Vespa-entusiaster til sommer, eller læner de sig op ad en aflysning?

Det kan blive dyrt

Problemet er, at de har ret mange penge i klemme.

-Vi er ikke ude på at hænge nogen ud eller sige, de ikke gør det godt nok. Vi vil bare virkelig gerne have et svar. Peter Nielsen, kasserer, Vespa Klub Fyn

- Vi har jo lejet nogle lokaler, men vi ved ikke, hvor mange vi må være. Vi er lidt på bar bund. Vi har jo betalt depositum, og lejeindtægten vil være en stor del af vores opsparede penge. Vi skal helst sælge lidt øl, pølser og lotteri for, at det løber rundt.

Peter Nielsen er kasserer i klubben, så han har helt styr på de økonomiske konsekvenser. Han og de andre medlemmer har forgæves forsøgt at få svar på, om træffet kan afholdes eller ej, for uvisheden er frustrerende.

en fynbo får svar Vi vil gerne vide, om vi må afholde vores træf 31/7-2/8 ved Skåstrup Strand. Forventer omkring 40-60 deltagere. Mvh. Vespa klub Fyn. -Peter Nielsen

Populært træf på Fyn

Det er ikke første gang, at Vespa Klub Fyn arrangerer træf for de andre danske Vespa-klubber. I 2014 kom de kørende fra Esbjerg, Aarhus, Holstebro, Nordjylland og Sjælland for at være med til træf i Assens. Der kom også et par håndfulde fra Tyskland, og håbet er, at succesen skal gentages i år.

-Vi håber jo til det allersidste på, at vi får lov at være 40-60 stykker, fortæller Peter Nielsen.

Træffet skal foregå på Skåstrup Strand Lejren uden for Bogense. Weekenden blev booket for to år siden, for det er et populært sted med udsigt til Lillebælt og med mulighed for at tage en hyggetur ind til Bogenses bymidte.

Vespa-ejerne skal efter planen sove på værelser med op til otte senge i samme rum. Normalt en hyggelig affære, men i år kilde til usikkerhed.

- En del af deltagerne er jo ældre, så vi ved slet ikke, om de har lyst længere.

Derfor har Vespa-Klubben brug for et hurtigt svar på, om de skal aflyse træffet eller ej.

Nye grænser for forsamlingsforbud

Regeringen har meldt ud, at der i genåbningens fase tre vil blive justeret på forsamlingsforbuddet gældende fra den 8. juni. Men om det bliver 30 eller 50 personer, der kan forsamles, har stor betydning for Vespa-klubben. Og så er der det med sovesalene. Klubben har brug for klare retningslinjer.

- Vi er ikke ude på at hænge nogen ud eller sige, de ikke gør det godt nok. Vi vil bare virkelig gerne have et svar, siger Peter Nielsen.

Indtil videre må han og kammeraterne dog væbne sig med tålmodighed lidt endnu. Statsministeren har i forbindelse med genåbningen tidligere udtalt følgende:

- Vi bliver nødt til stadigvæk ikke at forsamles mange mennesker. (...) Derfor kan man ikke invitere sine 19 bedste venner til at sidde rundt om bordet og holde fest. Den går ikke, desværre. Ikke endnu, sagde statsministeren på et tidligere pressemøde.

Der er indkaldt til nye genåbningsforhandlinger på onsdag. Indtil da regner Statens Serum Institut på en lang række forskellige scenarier.

