Rekordmange fynske familier søger om hjælp til gaver og mad

Siden 1. november har det været muligt at ansøge om julehjælp hos den sociale hjælpeorganisation Blå Kors Danmark, og det har rekordmange fynske familier gjort.

735 fynske familier har bedt om hjælp til en økonomisk håndsrækning til gaver og mad i juletiden. Det er flere end nogensinde. I 2018 modtog hjælpeorganisationen 688 ansøgninger fra fynske familier.

- Det er overvældende, at der er så mange familier, som søger om julehjælp, siger generalsekretær i Blå Kors Danmark Christian Bjerre.

Det kommer dog desværre ikke som nogen overraskelse, at antallet af ansøgere til julehjælp stiger i år.

- Vi havde på fornemmelsen, at vi i år ville slå rekord med den fart, som ansøgningerne er væltet ind. Det vidner om, at der er mange familier, som oplever at have det rigtig svært, og at det virkelig kommer til udtryk i julen, hvor de, ligesom alle andre familier, gerne vil give deres børn en god juleaften med mad og gaver, siger Christian Bjerre.

Blå Kors' julehjælp består af et gavekort på 400 kroner til dagligvarekæden Lidl og et gavekort på 200 kroner, som kan bruges i en af Blå Kors' 53 genbrugsbutikker.

Alenemor på kontanthjælp: Vi har ikke råd til gaver

En af dem, der har modtaget hjælpen, er kontanthjælpsmodtager Karina Jørgensen fra Odense.

- Jeg er ikke så glad for julemåneden. Jeg er i en meget presset situation. Når alle regninger og mad er betalt, er der 205 kroner tilbage. Så et gavekort på 400 kroner og 200 kroner gør en stor forskel, siger Karina Jørgensen.

- Jeg ville gerne kunne købe nogle gaver til pigerne, men der er ikke så meget at gøre. Heldigvis er de ikke så krævende. De kender godt situationen, forklarer moren.

Pengene til julehjælpen kommer fra Blå Kors' egne midler, fonde, gaver fra privatpersoner og samarbejdspartnere.