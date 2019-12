Fynsk gartneri får bøde i tvist om karse

Er karse i bakke en fødevare eller en uhøstet plante?

Det spørgsmål blev der afsagt en dom over i Retten i Svendborg. Her fik grøntfirmaet Lundby Grønt i Ringe en bøde på 15.000 kroner for ikke at behandle karsen som en fødevare.

Karse er begge dele

I fødevareforordningens er det defineret, at en fødevare er noget, man kan spise. Ifølge ankklager ved Fyns Politi Kirsten Flummer, blev det i retssagen fastslået, at karse er en fødevare.

Lundby Grønt har længe produceret og solgt karse, men for at kunne sælge fødevarer lovligt, skal firmaet registreres, og det har de ikke på noget tidspunkt været.

I fødevareforordningen står der, at fødevarer ikke omfatter planter før høst.

Når karse såes, blive frøene lagt i hver sin bakke, som man ser dem, når man køber dem i supermarkederne. Karsen bliver altså ikke klippet fysisk.

- Ved dommen konstateres det, at karsen er høstet, fordi bakkerne flyttes fra produktionsstedet til butikken, siger Kirsten Flummer.

Gik efter større bøde

Lundby Grønt kontrolleres løbende af fødevareforordningen, og hver gang er det blevet påtalt, at de skal registrere sig, når de sælger fødevarer. Det har firmaet valgt at overhøre.

Seneste i april 2019 blev det påtalt af fødevareankenævnet.

- Der kommer en ny kontrollant, som undrer sig over, at det kan passe. Firmaet har ti sager på sig, siger Kirsten Flummer.

Grundet de mange sager, gik fødevaremyndighederne efter en større bøde, men dommen endte på 15.000 kroner til grøntfirmaet.

Firmaet kan stadig nå at anke dommen.

- Og så er det bare med at få registreret sig, slutter Kirsten Flummer.

På nuværende tidspunkt vil Lundby Grønt ikke sige noget om sagen.