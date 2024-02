René kan miste millioner på afgift - skal han fyre Nicholai?

Udover at bruge de offentlige ladestationer vil vognmandsvirksomheder med ellastbiler også forventes at etablere ladestik på virksomhedens adresse, så lastbilerne kan lade hjemmefra.

René Knudsen tror på, at både ellastbilerne og lademulighederne på den længere bane vil blive bedre, ligesom det er sket for personbilerne på el.

- Som det er lige nu, kommer jeg ikke til at se mig selv få ellastbiler. Så jeg er tvunget til at fortsætte, hvor jeg er i dag, siger René Knudsen.

Frygt for hvor regningen ender

Det efterlader ham med en uvished om, hvordan 2025 bliver.

Som tingene ser ud nu, ser han ingen anden mulighed end at forsøge at hente udgifterne hjem fra kunderne, der får kørt transport af firmaet.



- Jeg er tvunget til at gå ud til kunden og sige: 'Staten har valgt så og så mange procent. Det kommer I til at stige i grøn afgift".

Hvis ikke de vil være med til dét, så frygter han, at de vil finde en anden vognmand.

- Så kan jeg i værste fald risikere at skulle lukke min forretning. For jeg tror, at det bliver svært at gå ud til alle kunder - og især de store speditører - og fortælle dem, at nu skal vi have 'så og så meget'. Det tror jeg bliver en kamp, siger René Knudsen.

- Hvis vi ikke kan tjene pengene, så kan det betyde, at man er nødt til at afskedige folk i værste fald. Det er sådan set den største frygt, jeg har.



Er det ikke rimeligt, at I også bidrager med jeres ofre til den grønne omstilling?

- Jo. Selvfølgelig skal vi alle sammen bidrage til det. Men vi skal vel heller ikke lukke vores forretninger på at bidrage til det. Det vil da være træls efter 28 år at skulle lukke det (firmaet, red.) ned. Det er jo mit livsværk.

Brancheorganisationer: Der bliver kamp om regningen

Hos transport- og logistikvirksomhedernes brancheorganisation ITD forstår den administrerende direktør den fynske vognmands bekymring for, om kunderne er klar til at betale den ekstra udgift.

- Hvis den ekstra afgift svarer til hans overskud, så er det død og pine nødvendigt for ham at kunne sende udgiften videre. Og det kommer ikke til at ske automatisk, at han kan vifte med regningen, og så betaler kunderne bare den regning. Det bliver i høj grad et spørgsmål om forhandlingsstyrken mellem leverandør og kunde, siger Stefan Schou og fortsætter:

- Jeg tror på, at når det over tid bliver mere normaliseret med vejskat i Danmark, bliver det mere normalt, at kunden skal betale for det. Men de første år kommer man som vognmand til at bide en stor del af regningen i sig.

Hos DI Transports branchedirektør er forventningen også, at vognmænd kan få en kamp med kunderne om, hvordan regningen for kilometerafgiften skal fordeles.

- Det er en reel frygt, som vi også har påpeget for politikerne. Vi så gerne, hvis man i stedet havde hævet dieselafgiften og sendt regningen videre til forbrugerne, siger Karsten Lauritzen og fortsætter:

- Jeg tror, at det vil føre til, at aktiviteten bliver mindre, fordi det bliver dyrere. Jeg håber og tror ikke, at kilometerafgiften betyder, at nogen går konkurs, men der er ikke nogen tvivl om, at det kommer til at sætte sig i overskudsgraderne. Og hvis man i forvejen har underskud, kan afgiften blive dét, der får bægeret til at flyde over.



Alle vognmænd påvirkes jo af afgiften - og kunderne skal vel have kørt varer ud uanset hvad?



- Kunden skal bare have én vognmand, som kan køre det her billigere, så skaber det en kædereaktion, som kan presse andre vognmænd til at følge med. Det er en enormt konkurrencepræget marked, siger Stefan Schou fra ITD.



Håb - og bristet tiltro

Bag rattet sidder lastbilchauffør Nicholai Rosendahl med en følelse af ikke at være blevet hørt, selvom han dukkede op foran Christiansborg og demonstrerede, inden afgiften blev vedtaget.

- Jeg troede rent faktisk, at man havde noget at sige i det her demokrati, men jeg har allermest nok bare givet op. Min tiltro til, politikerne gider at lytte, den er lig nul.

René Knudsen kunne håbe, at regeringen lempede afgifterne, så de indføres i takt med, at udviklingen for ellastbiler og lademuligheder skrider frem.

- Jeg håber på, at regeringen kommer med et eller andet modspil, som gør, at det bliver til at håndtere, siger han.

Transportminister: Flere penge på vej

TV 2 Fyn har spurgt transportminister Thomas Danielsen (V) om, hvordan han forholder sig til den bekymring om ekstra udgifter for halvanden million kroner, som René Knudsen forventer at stå med i Langeskov.



- Jeg forstår udmærket, at man er bekymret, når man skal noget nyt. Det er meget vigtigt, at han sender regningen videre. For hvis han ikke gør det, så vil han gå konkurs, vil jeg formode. Tanken er, at man skal sende regningen videre. Det er der bred enighed om er formålet. Fuldstændig ligesom når man pålægger moms. Så sender man momsregningen videre, og virksomheden kan trække den fra.

Han tror, det bliver en kamp at overbevise sine kunder om at tage regningen. Og han frygter at det i værste fald kan betyde, at han risikerer at skulle lukke sin virksomhed efter 28 år. Er det en ubegrundet frygt, han står med?

- Han skal i hvert fald sende sin regning videre. For det kommer alle hans konkurrenter også til at gøre. Det der bliver forskellen er, at nu kommer de udenlandske vognmænd, der kører i Danmark, også til at betale en vejafgift. I dag betaler de danske vognmænd en fast vejafgift, som de udenlandske egentlig også skal betale - det gør de bare ikke. Nu bliver man straffet, hvis man ikke betaler, uanset om man er dansk eller udenlandsk vognmand.

Hvorfor vælger I at lade afgiften træde i kraft, før end det for mange vognmænd er praktisk muligt at skifte til ellastbiler?

- Der er et politisk ønske og et flertal i Folketinget om, at man ønsker, at lastbiler skal betale en større del af de samfundsøkonomiske omkostninger, der er ved at køre en kilometer på en vej. Det kommer de til nu, og det kommer udlændinge til nu, siger transportministeren og fortsætter:

- Så bruger vi den også som et instrument til at give et lille incitament til at gå ind på nulemissionslastbiler eller at køre med så grønne lastbiler som muligt. Og det er jo helt naturligt, at man gør det, ligesom man gjorde med personbilerne med små incitamenter for at understøtte, at der lige pludselig kom en positiv udrulning på det område.

Folketinget har afsat 100 millioner kroner om året frem til 2026. Til at 'understøtte den første udrulning af ellastbiler', lyder det fra ministeren.

- Hvor vi sammen med branchen i øjeblikket drøfter: Skal den gå til ladestanderen derhjemme (hos virksomheden, red.) eller skal den gå til indkøb af selve lastbilen? Det har vi ikke lagt os fast på endnu. På spørgsmålet, om det(100 millioner kroner årligt, red.) så er nok, så er svaret nej, siger transportminister Thomas Danielsen (V).

- Vi laver puljer og kommer også til at lave flere støttekroner til at understøtte den her omstilling.

Du kan møde René Knudsen og Nicholai Rosendahl i videoen øverst i artiklen og høre deres historie.