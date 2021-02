Varsel om farligt vejr afblæst - men sneen vælter ned på Vestfyn

Opdatering Varslet om farligt vejr på Vestfyn og i Trekantsområdet er afblæst, og artiklen er efterfølgende opdateret.

Onsdag morgen sner det rigtig meget på Vestfyn., og området er også i risiko for at blive ramt af et kraftigt snefald.

Det fik tidligere på natten DMI til at advare mod 'farligt vejr', da der kan falde op til 20 centimenter sne i varslingsperioden, som i første omgang gjaldt til onsdag klokken 9.00, men som dog blev fjernet igen kort før klokken 8.00.

Tidligt på morgenen er der allerede faldet noget sne på Vestfyn. Det bekræfter meterolog fra DMI Mette Tilgaard Zhang overfor TV 2 Fyn, der dog ikke kan sige, hvor meget der indtil videre er faldet.

- Intensiteten af snefaldet er nok nedadgående, men da det er snebyger kan der være svært at sige helt præcist, fortæller Mette Tilgaard Zhang.

Udover varslingen på Vestfyn bliver det endnu en meget kold dag, hvor temperaturerne fra morgenstunden ligger på omkring fire frostgrader. Men solen har mulighed for at dukke frem på himlen.

- Overvejende tørt, med temperaturer som i løbet af dagen kommer op omkring en to til tre graders frost, når det bliver lunest. Så altså endnu en kold vinterdag, siger TV2 Vejrets Anders Brandt.

Vinden aftager - kolde nætter på vej

Ifølge prognoserne ser det ud til, at vinden den aftager en del. Det betyder, at det bliver klart, men også mere koldt. Så mens dagtemperaturerne de næste dage ligger lige under frysepunktet, så bliver det anderledes koldt om natten.

Her bliver det natten til torsdag ned mod syv minusgrader, mens vi natten til fredag skal forvente hele 12 minusgrader.

- Så altså flot, men også koldt vintervejr, fortæller Anders Brandt.