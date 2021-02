Mor sigtet for at gå med sine tre børn ud på isen

Isen på søerne i Odense og på resten af Fyn er langt de fleste steder endnu ikke tyk nok til at bære mennesker, og derfor har Fyns Politi ad flere omgange advaret fynboerne mod at gå ud på de halvfrosne søer.

Advarslen er dog ikke nået ud til alle. Tre odenseanere er tirsdag aften blevet sigtet for at gå ude på forskellige søer i Odense - heriblandt to personer på en sø nær Kochsgade. Det oplyser vagtchef hos Fyns Politi Henrik Strauss til TV 2 Fyn.

På en lille sø ved Munkebjergvej ringede en bekymret borger til alarmcentralen for at fortælle, at en mor gik rundt med sine tre børn ude på isen.

Da politiet nåede frem, blev kvinden, der er i 40’erne, sigtet for at gå på søen samt for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Hun kan dermed se frem til en bøde.

Mennesker ude på søerne

I begge tilfælde fra Kochsgade og Munkebjergvej var der mennesker på søerne, da politiet nåede frem.

Når det er sikkert at færdes på søerne, vil kommunen sætte skilte op. Det kræver, at isen er mindst 13 centimeter tyk. Indtil da er det livsfarligt at gå ud på søerne.

- Det er at spille hasard med eget liv, og jeg ville under ingen omstændigheder lade mine børn gå derud, sagde vagtchef Lars Thede tidligere tirsdag.

Udvalgte skøjtesøer

I sidste uge brød en 45-årig mand gennem isen på Davinde Sø i et forsøg på at redde sin hund i land.

Han er efterfølgende blevet lagt i kunstig koma, og ifølge Fyns Politis oplysninger er hans tilstand endnu uforandret.

Senere denne uge vil Odense Kommune måle tykkelsen på fem udvalgte skøjtesøer. Der er tale om Skovsøen ved Skovalléen i Fruens Bøge, Munkedammen ved Østerbæksvej og Rosenørnsvej, Svanedammen ved Kochsgade og Svanevej, Nørredammen ved Buchwaldsgade og Nørrevænget samt Munkemaen ved Nistedvej.