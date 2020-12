Sådan bliver nytårsvejret – smoking og kjole skal være regntæt

Torsdag, 31. decenber, starter tørt, men om formiddagen begynder de første regndråber at falde fra himlen. Og sådan bliver det ved.

Det kommer til at regne stort set hele dagen 31. december.

Klokken 18.00 når dronningen taler, og de første drinks måske er kommet på bordet, vil temperaturen ligge på tre grader. Stikker du hovedet ud ad vinduet, vil du mærke vinden let og fra sydvest.

Når klokken slår midnat, og der skal springes ind i 2021, kommer der et lille ophold i regnvejret og mulighed for at kigge uden for.

Fredag, den første dag i 2021, bliver en ganske kølig dag. Hvis du skal gå en tur i det nye år, skal du huske vanter og hue. Temperaturen kommer til at ligge lige omkring frysepunktet, og der er mulighed for sne.

