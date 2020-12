Tre skæve historier fra 2020: Husker du det roterende hus?

TV 2 Fyn ser tilbage på året, der er gået. 2020 har budt på en dødelig virus med store økonomiske konsekvenser til følge, men der har også været glædelige nyheder, som formentligt har fået et smil frem på læben.

Læs også Top-10: Årets mest læste historier på Fyn

Ser vi tilbage på 2020 på Fyn, er der især tre skæve fynske historier, der vækker minder.

104-årig bestilte helikopter for at besøge familien

Skal man fra Rynkeby på Fyn til Støvring i Nordjylland for at besøge familien, tager det to-tre timer i bil, og det kan være en træls tur, især hvis man er fyldt 104 år.

Læs også Coronakrisen: Tre rørende øjeblikke på Fyn

Margrethe Hansen er 104 år, og hun kan ikke længere holde til at sidde så lang tid i bilen, så for at se sin søn og barnebarns nye hus i det nordjyske, bestilte hun en helikopter til 27. oktober. Turen fra Fyn til Nordjylland tog en time.

- Det var godt. Den første tur var den bedste, ellers bumpede det lidt, men det var fint. Det var pragtfuldt at se ud, sagde Margrethe Hansen i oktober.

- Jeg ved ikke, hvad det koster, men det er pengene værd.

00:55 En 104-årig kvinde skulle fra Fyn til Nordjylland, men helbredet var ikke til en lang køretur i bil. Hun bestilte en helikopter. Video: Ole Holbech/Jonathan Malat/Redigering: Emma Margrethe Bork Luk video

Stresset ugle forsvinder i flere uger

For et år siden fløj uglen Sally fløj fra sin familie i Odense-bydelen Næsby.

Læs også Politiet efterlyser ugle - sidst set i moseområde nytårsdag

Det fik politiet til at efterlyse uglen, der sidst var set i et højt træ i et moseområde. Meldingerne var, at uglen var stresset, så den var ikke til at komme i nærheden af.

I ugevis var Sally væk fra sin familie, men 5. januar endte historien alligevel lykkeligt, da det lykkedes ejeren at finde og fange uglen, som var udmattet, sulten og fortumlet. Det samme var ejeren i øvrigt.

- Jeg er fuldstændig udmattet. Jeg har næsten lige så lidt energi, som hun har. Det er mange kilometer, mine gummistøvler har gået, sagde Joan Dusi, der brugte starten af 2020 på at lede og lede.

- Jeg har ledt og ledt og ledt. Og ledt og ledt. Og vadet rundt i de lyse timer, siden hun forsvandt.

00:22 Uglen Sally blev heldigvis fundet igen efter en forlænget julerejse væk hjemmefra. Video: Fyns Politi Luk video

Det roterende hus

Også så til det roterende hus. På Kirkevej i Gudbjerg bor Irene og Ole Hansen i et hus, der kan dreje 360 grader rundt. Det roterende hus på 130 kvadratmeter har kostet ægteparret to millioner kroner at bygge. Det tager 40 minutter for huset at dreje en tur rundt om sig selv.

Læs også 104-årig bestilte helikopter: Ville besøge familien i Nordjylland

Parret har en fjernbetjening til huset, så de selv kan styre husets retning.

- Hvis nu vinden kommer fra syd, så vil jeg gerne have soveværelset i nord, så jeg ligger i læ, sagde Ole Hansen, da TV 2 Fyn var på besøg i oktober.

Du kan se videoen med det roterende hus øverst i artiklen.