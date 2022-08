Se kortet: Tusindvis af fynboer kan se frem til en ekstra varmecheck

Inden pengene kan udbetales, skal forslaget dog først stemmes igennem i Folketinget. Det forventes det at blive gjort, så den skattefrie økonomiske hjælp kan udbetales allerede næste måned.

Lovforslaget skal efter planen 2. og 3. behandles i Folketinget torsdag 8. september.

- For at få hjælpen hurtigere frem bad vi tidligere på måneden Folketingets formand hastebehandle lovforslaget. Det fik vi grønt lys til, og derfor er det virkelig glædeligt, at vi allerede i dag (fredag, red.) kan førstebehandle forslaget. Hvis alt går vel er hjælpen nær, og fremme på kontoen hos de berettigede personer, inden de skal betale oktobers regninger, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en pressemeddelelse.

Priserne på gas, olie og el stiger fortsat, og selvom det for nogle også betyder, at der overføres flere penge til kontoen, kan det alligevel være en god ide at skrue ned for forbruget for at få pengene til at række. Det kan man for eksempel gøre ved følge 17 gode råd.