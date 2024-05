Se listen: Her er det dyrest og billigst at få hentet skrald

Synes du, at det er blevet dyrt at få hentet dit skrald? I flere kommer er priserne på renovation steget siden sidste år, men der er også en enkelt fynsk kommune, hvor prisen er faldet en smule.

Prisen på renovation afhænger blandt andet af, om du bor i en lejlighed eller en villa. I tabellen nedenfor har TV 2 Fyn taget udgangspunkt i priserne for renovation for en almindelige villa med 240 liters beholdere med tømning af rest/madaffald hver 14. dag og tømning af papir/pap og glas/metal hver 4. uge, med mindre kommunen anbefaler andet eller har en standardpakke.

Hvis man sammenligner priserne fra kommune til kommune, er det dog vigtigt at holde sig for øje, at der er forskel på serviceniveauet.

I Nordfyns Kommune er der for eksempel obligatorisk tømning af rest/madaffald én gang om ugen i tre måneder om sommeren, hvilket medfører en lidt højere pris. I andre kommuner kan man frivilligt tilvælge den samme ydelse mod ekstra betaling.

Der kan også være forskel på den anbefalede størrelse på beholderne, og hvor ofte kommunen anbefaler tømning. Middelfart Kommune anbefaler for eksempel en 370 liters beholder til papir/plast, som tømmes hver 4. uge.