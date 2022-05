Skyet fredag venter med små solchancer

Nogen var måske heldige at få et regnskyl eller tre torsdag. Og fredagen begynder da også med noget, der mest af alt kunne lede tankerne hen på regnvejr.



Skyerne fylder nemlig en del først på dagen, men der skulle altså opstå sprækker i dem, så solen kan kigge frem her og der til tider.

- Jeg tror det holder helt tørt, siger TV 2 Vejrets vært, Jens Ringgård Christiansen.

Stadig varme i luften

Temperaturen kommer, ligesom torsdag, godt op, dog ikke helt så varmt. De fleste steder vil den svinge mellem 15 til 20 grader, så der kan være mulighed for det bliver en smule sommerligt. Dog en smule køligere ved kyster med pålandsvind.

Vind er der ikke meget af dog. Den bliver let til jævn fra vest, og aftager som dagen går.

Natten til lørdag kan vi så forvente, at der kommer endnu et regnvejr ind over Fyn, så der bliver det måske ikke nødvendigt at vande blomsterne fredag aften.