Smittetallet på Fyn er fordoblet i løbet af oktober

Det er kun på Ærø, at smitten er faldet. Her er der lørdag registreret to smittede over de seneste syv dage. Fredag var tallet tre.

I Odense Kommune er der registret 19 flere smittede, så der nu er registreret 134 smittede.

Når det kommer til incidenstallet, så bakser Nordfyns Kommune med et stigende tal, som med seks yderligere smittede lørdag er oppe 175,6.

Udviklingen på Fyn følger stort set udviklingen på landsplan. Her er der det seneste døgn fundet yderligere 1.262 personer som er smittet med covid-19. Det tal indeholder også de 44 nye smittede på Fyn og øer.

Overlæge er bekymret

I en kommentar til lørdagens tal på landsplan siger professor og overlæge Henrik Nielsen, Infektionsmedicinsk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital til Ritzau, at vi nok skal vænne os til de høje smittetal.

- Vi går henimod et efterår og en vinter, hvor vi nok skal forvente over 1.000 nye coronatilfælde hver dag - og som konsekvens af det også en stigning i antallet af indlagte, siger Henrik Nielsen.

Lørdagens tal for indlagte er steget med 12 til 156 personer. Men det er ikke en stor belastning for sygehusene, vurderer Henrik Nielsen.

- Men det er ikke urealistisk, at vi når 200 indlagte den kommende tid.

- Normalt vil det ikke være noget, der vil give anledning til bekymring. Men lige nu gør det mig faktisk bekymret, siger overlægen til Ritzau.

Han henviser til, at sygehusene i forvejen er ramt af en række omstændigheder med flere henviste og mangel på hænder.

- Vi har ingen reserver at trække på, og viljen til at arbejde ekstra blandt sygeplejersker er der ikke. Så vi kan meget hurtigt komme i en situation, hvor sygehusvæsenet er presset, vurderer Henrik Nielsen.