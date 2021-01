Snebyger fortsætter hen over Fyn

Der er torsdag fortsat muligheder for snebyger rundt omkring på Fyn, især i morgentimerne.

- Det kan være, det bliver lidt mere vådt i det, måske slud og måske regnbyger ved kysterne, siger Peter Tanev fra TV 2 Vejret.

Læs også Stor park og nyt boligområde bygges i Odense

Han advarer mod glatte veje torsdag morgen.

- Temperaturerne ligger omkring frysepunktet. Nede ved vejbanen måske let frost, så der er risiko for glatte veje, specielt i de mørke timer, siger Peter Tanev.

Vejdirektoratet advarer mod pletvis glatte veje

Torsdag morgen melder Vejdirektoratet om pletvis glatte veje flere steder på Fyn, især på den sydvestlige del af øen. Der har i nattetimerne også været et uheld på Svendborgmotorvejen.

Bygerne fortsætter i løbet af torsdagen, men det er uvist, om det bliver sne, slud eller regn.

- I løbet af dagen fortsætter muligheden for byger. Det ser ud til, at det er den nordlige halvdel af Fyn, at muligheden for byger er størst, forklarer Peter Tanev.

Fredag ser også ud til at blive en dag med byger, inden fynboerne kan se frem til en iskold tørvejrsdag medmulighed for sol lørdag.