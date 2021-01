Stor park og nyt boligområde bygges i Odense 

I starten af 2021 går ejendomskoncernen Barfoed Group i gang med at bygge 138 moderne boliger med to og tre rum til et samlet værdi af 250 millioner kroner. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Boligerne placeres i Christians Park på Roesskovsvej i det vestlige Odense, hvor der allerede er bygget 72 boliger i 2006. Udvidelsen med 138 boliger indeholder desuden en 24.000 kvadratmeter stor park, som vil forbinde Christians Park og Ringparken.

- Det er et spændende projekt, fordi vi har mulighed for at bygge kvalitetsboliger midt i en bypark og så kun 750 meter fra centrum, siger koncerndirektør Frederik Barfoed.

- Vi adskiller os i dette byggeri fra mange andre byggerier i Odense ved, at vi ud over et højt udstyrsniveau i boligerne bygger vi ikke så tæt og har prioriteret store grønne udearealer, siger han.

Lejligheder med altaner

Boligerne vil være mellem 60 og 90 kvadratmeter, og der vil være altaner til alle lejlighederne.

Der vil i området også blive anlagt to nye søer i et grønt område.

Her bliver boligerne bygget i løbet af 2021 og 2022. Foto: Barfoed Group

Ifølge Barfoed Group vil de første lejere kunne flytte ind 1. september 2022. På det tidspunkt vil beboere kunne hoppe på letbanen i nærheden.