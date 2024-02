'Snestormslignende tilstande' fredag: Vinterferie, tæt trafik og et bælte af sne er på vej

En plan

Fyns Politi havde travlt tidligt torsdag morgen. På to og en halv time rykkede man ud til 15 uheld på de veje, som i løbet af natten var blevet isglatte. Det var så mange, at lederen af vagtcentralen og fungerende vicepolitiinspektør ved Fyns Politi Rasmus Tyllesen i en pressemeddelelse sagde, at han er overrasket over, at bilisterne ikke sætter farten mere ned, når de bemærker, at det er glat.

Ingen kom alvorligt til skade ved de mange uheld, men det skabte store forsinkelser på de fynske motorveje i løbet af morgenen.

Fyns politi forventer, at fredag bliver en store rejsedag, hvor mange mennesker skal køre fra en landsdel til anden.

- Vi er i dialog med vores samarbejdspartnere, Vejdirektoratet og Beredskabet i forhold til, hvad vi kan forvente, og hvad vi kan lære af i dag. Og så laver vi en plan efter det, fortæller Rasmus Tyllesen.

Han opfordrer i den forbindelse til, at bilisterne kører efter forholdene, og at de kommer af sted i ordentlig tid.