Snevejr skyld i flere uheld: - Det er lige tidligt nok med sommerdæk

Temperaturen balancerer i øjeblikket omkring frysepunktet, og det har resulteret i øget behov for autohjælp hos mange bilejere.



- Der har været voldsomt travlt i nat i forhold til, hvad vi plejer. Det er ikke normalt for årstiden. Normalt har vi fire til fem assistancer mellem midnat og klokken 06, men i nat har der været 17, siger Sven Riggelsen, der er vagtchef hos SOS Dansk Autohjælp Odense.



Årsagen til travlheden skyldes primært sneen, der faldt onsdag.

For få dage siden var dagstemperaturen over 15 grader, men det seneste døgn er der faldet over 15 centimeter sne flere steder på Fyn, og det har skabt trafikale udfordringer for bilister.