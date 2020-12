Søndagsvejret: En sjælden gæst kigger frem

Søndag morgen kan starte med en smule rim i de tidlige morgentimer og temperaturer omkring frysepunktet.

Dog klarer det i løbet af dagen op, og der er endda mulighed for, at tredje søndag i advent bliver knap så grå som de forrige dage.

Læs også 18-årig kvinde brækker ryggen i voldsom soloulykke

- Der er nemlig huller i skydækket, og det betyder også, at vi faktisk har en reel chance for måske at få lov at se en sjælden gæst i denne december - nemlig lidt solskin, siger TV 2 Vejrets Lone Seir.

Længste gråvejrsperiode

I december har solen i gennemsnit været synlig syv minutter om dagen. Ifølge TV 2 Vejret er det den hidtil længste gråvejrsperiode.

Søndagen ser ud til at holde tør, og den bidende kulde og stride vind, vi oplevede lørdag, er skiftet ud med mere milde forhold.

- Så på alle måder og på alle parametre er det mere venligt vejr søndag, siger Lone Seir.