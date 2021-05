Spyttest er en succes: Nu rykker privat firma ud i flere store byer

Dyrere, men mere sikker

Vil man springe køen over og testes hurtigere, skal man altså slippe 100 kroner.

Svaret kommer i løbet af den samme dag, nogle gange ned til to timer efter testen er foretaget, så man kan altså ikke svinge forbi en Pentabase-bil og blive testet et kvarter inden, man skal fremvise et coronapas, til gengæld kan man - ifølge Claus Pedersen Blicher, forvente et mere præcist resultat.

- Generelt oplever man i offentligt regi, at raten for et inkonklusivt resultat ligger et sted mellem tre og syv procent, vores rate ligger under 0,5 procent, forklarer han.

Prisen på en spyttest fra Pentabase ligger normalt på 195 kroner, men som introduktionstilbud kan man betale 100 kroner.