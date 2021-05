350 kilometer ekstremløb: 63-årige Hilmer løber rundt om Fyn

Den eneste tilbage

Da løbet blev skudt i gang onsdag morgen klokken otte var der fire deltagere, men de tre andre måtte give op undervejs. To af dem allerede den første aften omkring Bogense og den tredje lørdag formiddag syd for Faaborg.

- Det er meget forskellige typer, der melder sig til sådan et løb. Det kan både være marathonløbere, som har lyst til en ultimativ udfordring, og så kan det være nogen, som kommer med en anden baggrund. Det kan for eksempel være bjergbestigning, fortæller Morten Grundsøe, som er Race Director for Fyn Ultra.

Fyn Ultra er et såkaldt Endurance Run, hvor det gælder om at komme hele øen rundt indenfor en afgrænset tidsperiode.

- Der er afsat 100 timer, og det er jo så spørgsmålet, om man kan gennemføre og så samtidig gøre det på under 100 timer, siger Morten Grundsøe.