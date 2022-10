Stigende priser øger butikstyveri: - Det er pisse irriterende

Det er ikke kun priserne på fødevarer der er steget.



Også antallet af butiktyverier har været i vækst.

De seneste tre måneder er der ifølge tal fra Rigspolitiet således blevet begået 25 procent flere tyverier i butikkerne sammenlignet med sidste år.

Det har fået blandt andre uddeler Jesper Hansen til at skærpe opmærksomheden i SuperBrugsen i Otterup.

Han ærgrer sig over stigningen, som er sket siden sommer.

- Vi kan se, at der er begyndt at forsvinde lidt varer.

Det er især de dyrere dagligvarer som tyveknægtene har smag for. For eksempel oksemørbrad, men der forsvinder også varer, som har overrasket uddeleren.

- Ved et tilfælde opdagede vi, at vi manglede nogle af de store stykker ost.

Men overraskelserne stopper ikke der. Også barbergrej er åbenbart i høj kurs.

- Vi oplever at æskerne bliver tømt, så indholdet er væk, fortæller han.

For at sige det mildt, så frustrerer det Jesper Hansen så meget, at han må trække på de ucharmerende gloser.

- Det er pisse irriterende.

- Jeg har en masse medarbejdere, der fylder varerne op på hylden, og som også gør en ære i, at have varer på hylderne.

- Vi har stolthed bag det hele, så når der kommer nogen og spolerer det, så bliver vi pisse irriterede, slår Jesper Hansen fast.