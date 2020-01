Stjernespækket opfølger til "Blinkende lygter" optages på Fyn

Hvis du også stadig bruger vendinger som "Det er en syg høne, der har lagt det æg der" eller "Det ska' jeg da ha', Torkild'", er der gode nyheder. Lige nu er optagelserne til Anders Thomas Jensens nyeste skud på filmstammen nemlig i fuld gang.

Samarbejdet mellem manuskriptforfatter Anders Thomas Jensen og skuespillerne Mads Mikkelsen og Nikolaj Lie Kaas startede med kæmpesuccesen "Blinkende lygter" i 2006.

Senere fik trioen så Nicolas Bro med i "De grønne slagtere", "Adams æbler" og "Mænd og høns", og nu er de klar med den helt nye komedie "Retfærdighedens ryttere", som optages på Fyn.

Mads Mikkelsen: Man bliver glad

- Hvis man kan lide Anders Thomas Jensens univers, bliver man glad, siger Mads Mikkelsen til TV 2/Fyn.

Den nye film handler om den udstationerede militærmand Markus, spillet af Mads Mikkelsen, som må tage hjem til sin datter, da hans kone dør i en tragisk togulykke.

Det ligner en tilfældighed, indtil matematiknørden Otto, spillet af Nikolaj Lie Kaas, dukker op med sine to excentriske kollegaer Lennart, spillet af Lars Brygmann, og Emmenthaler, spillet af Nicolas Bro. Otto var selv passager på det forulykkede tog og er overbevist om, at det ikke var en ulykke, men at nogen må stå bag.

Lars Brygmann, som er nyeste mand i Anders Thomas Jensen-universet, er svært begejstret for manuskriptet.

- Jeg blev virkelig glad og tænkte: "For fanden, her er noget, jeg virkelig glæder mig til at være med i", siger han.

Ligesom mange andre Anders Thomas Jensen-film er den nye film spækket med aktion og våben.

Minder om "Blinkende lygter"

Selvom de forrige Anders Thomas Jensen-film er svære at leve op til, tror de fire hovedroller på, at den nye film bliver en lige så stor succes.

- "Blinkende lygter" blev kåret til årtusindets mest populære film, tror jeg nok, siger Nicolas Bro.

- Ja, og humoren her tenderer til humoren i den film, tilføjer Nikolaj Lie Kaas.

- Men nu skal vi jo ikke jinxe den, afslutter Lars Brygmann.

Fyns landskab lavede "Adams æbler"

"Retfærdighedens ryttere" er støttet af FilmFyn og bliver optaget både i Odense, Faaborg-Midtfyn og Assens - og det ligger efterhånden fast, at Anders Thomas Jensen lægger vejen forbi Fyn, når hans film skal indspilles.

- Vi har været her hver eneste gang med Anders Thomas Jensen, så det er blevet en del af hans film, og vi elsker at være her, siger Mads Mikkelsen, mens Nicolas Bro supplerer:

- Der er noget Fyn-signatur i Anders Thomas Jensens film. Både landskaber og lokationer. Fyns landskaber lavede nærmest "Adams æbler".

Upcoming filmregion

Det er da også en stolt direktør, der uddyber samarbejdet mellem FilmFyn og Anders Thomas Jensen.

- Fyn bliver jo mere og mere en filmregion, og de store navne elsker at komme hertil - så vidt de fortæller mig i hvert fald, fortæller Klaus Hansen, direktør for FilmFyn.

FilmFyn var også med på både "De grønne slagtere", "Adams æbler" og "Mænd og høns".