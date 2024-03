Stor del af kriminaliteten i Odense er familiebåren - nye tal viser antallet af kriminelle familier

Hvad det koster for samfundet at huse omkring 10 kriminelle familier, ved Christoffer Lilleholt ikke endnu, men han oplyser, at forvaltningen er i gang med at undersøge det.

Hvad man til gengæld skal gøre ved problemet, mener han at vide. Bandemedlemmerne skal i fængsel og, hvis det er muligt, udvises, fortæller han.

- Men essensen omkring de her familier er, hvordan vi sikrer, at lillebrødrene ikke bliver en del af bandemiljøet. Det er essentielt for at stoppe det. Vi bliver nødt til at se på næste led, siger Christoffer Lilleholt.

Ministre i samråd

For Peter Skaarup, der stillede spørgsmålet til justitsministeren, er antallet af kriminelle familier ”en skandale”.

For udover de 10 på Fyn har Østjyllands Politi gjort op, at der her er 60 familier og 1.000-1.500 personer med tilknytning til Gellerupparken.

- Når de indledende undersøgelser peger på, at der er så mange familier, minder det om kriminelle klaner. Jeg har en mistanke om, at de tal, vi ser, kun er toppen af isbjerget, siger Peter Skaarup til TV 2 Fyn.

Derfor vil han have, at alle politikredsene får kortlagt problemet. Og så vil han kalde både integrationsminister Kaare Dybvad (S) og justitsminister Peter Hummelgaard (S) i samråd.