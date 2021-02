Store regionale forskelle i vaccine-henvisninger: Syddanmark halter gevaldigt efter

Hvis du er udsat i forhold til corona, skal du have en henvisning fra din læge til en vaccination.

Men hvordan man griber denne henvisning an, er meget forskellig, viser en rundspørge, som DR har foretaget.

Vi kan vaccinere mange flere, end vi gør nu Poul-Erik Svendsen (S), Næstformand i Region Syddanmark

Region Hovedstaden har nemlig indstillet mere end 13 gange så mange borgere til en vaccine end Region Syddanmark.

Det vil sige, at man i Region Hovedstaden har henvist omkring 47.000 udsatte borgere til en vaccine. I Region Syddanmark har man henvist 3.485 borgere.

Det er en henvisning til den såkaldte gruppe fem, at der er store forskelle i henvisningerne til.

Gruppe fem definerer Sundhedsstyrelsen som 'udvalgte personer med tilstande og sygdomme, der medfører særligt øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19.'

Men det er blot to forskellige strategier, mener Poul-Erik Svendsen, der er næstformand i Region Syddanmark for socialdemokratiet.

- Vi har så valgt, at vi har sendt ud til dem, som vi har vacciner til. Så det vil sige, at vi har sendt ud til omkring 3.500 mennesker, og af dem har vi vaccineret omkring 2.000. Når vi så har vaccineret de sidste, kan vi sende ud igen, siger Poul-Erik Svendsen og fortsætter:

- Vi vil ikke henvise folk til en vaccination, før vi har vaccinen.

Hvordan kan så store forskelle forekomme?

Sundhedsstyrelsen har i en pressemeddelelse forholdt sig til forskellene i fordelingen af henvisninger, hvori den skriver følgende:

- Vi vil gøre, hvad vi kan fra Sundhedsstyrelsens side for at hjælpe lægerne med finde de rigtige patienter. Vi vil både kommunikere bredt ud om, hvilke personer der tilhører gruppe 5.

- Det håber vi kan være med til at sikre ensartethed på tværs af afdelinger og regioner.

Region Syddanmark har ligeledes følt sig nødsaget til at forklare deres antal af henvisninger:

Der kører en historie på DR om, at @regionsyddanmark "kun" har henvist 3.500 sårbare patienter til vaccination. Det er rigtigt, at vi har bedt @SSI_dk invitere 3.500 patienter til vaccination, men det er altså ikke alle vores sårbare patienter.

SSI kan ikke oplyse antal af vaccineret

Det er altså primært læger på landets forskellige hospitaler, der ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer indstiller, hvilke særligt sårbare borgere der skal vaccineres som en del af vaccinationsprogrammets gruppe fem.

Så der er ikke nogen problematik i den måde, at der bliver henvist fra de forskellige regioner?

- Nej, det mener jeg ikke. Der har været lidt usikkerhed om, hvor man lige skulle lægge snitfladen, men jeg mener, at der er konsensus om, at alle sårbare skal vaccineres, så for mig at se, så hænger det hele sammen, siger Poul-Erik Svendsen.

TV 2 Fyn har forsøgt at få oplyst tal på, om der er flere i gruppe fem i Region Hovedstaden, som er blevet vaccineret i forhold til Region Syddanmark.

I en besked fra Statens Serums Institut (SSI) har de skrevet, at de har ikke tid og kræfter til at lave individuelle søgninger i antallet af vaccinationer fra region til region.

Poul-Erik Svendsen understreger, at der ikke er nogen, der blever snydt i forhold til vaccinationer på trods af, at der er væsentlig flere henvisninger i Region Hovedstaden.

- Vi kan vaccinere mange flere, end vi gør nu. Og grunden til at vi ikke gør det, det er, fordi vi ikke har vaccinerne, siger Poul-Erik Svendsen afslutningsvis.