Coronapas på vej: - Man kan ønske sig, at hele verden fik det

Danmark vil indføre et digitalt coronapas som første led i genåbningen, og det er noget, som især erhvervslivet længe har ønsket.

Coronapasset skal indeholde oplysninger om, hvorvidt man er blevet vaccineret mod coronavirus, og det bliver positivt modtaget på Fyn, hvis erhvervslivet kan bruge det i forbindelse med rejser.

- Det skal kunne blive accepteret umiddelbart. Hvis der er nogen lande, der begynder at sætte spørgsmålstegn ved, om det er den rigtige vaccine, eller om det er gældende, så er vi lige vidt. Det skal være en blåstempling af, at vi kan komme ind i landet uden karantæne, så vil det give rigtig god mening, siger Lars Ryhol, der er teknisk direktør i Cabinplant.

Undgå karantæne ved indrejse

Coronapasset vil være det ekstra pas, som man vil kunne have digitalt på sin mobiltelefon, ligesom danskerne tidligere i år fik mulighed for at få kørekort digitalt på telefonen.

Det kan være med til at lempe de restriktioner, som de erhvervsrejsende for nuværende er underlagt.

- Det kan gøre en stor forskel, for det vil betyde, at vi kan undgå de karantæner, vi render ind i i dag, siger Lars Ryhol.

DI Fyn: Europa skal også med

I første omgang er det Danmark, der laver sit eget coronapas, som kan bruges på restauranter, festivaler eller lignende, men Poul Strandmark, der er formand for DI Fyn, håber, at andre lande vil følge efter.

- Selvfølgelig kan man ønske sig, at hele verden fik det, men det skal starte et sted. Hvis vi kan vise vejen frem og sige: Prøv nu og se her, det fungerer i Danmark, så man kan komme i butikker, på restauranter og på barer, så bliver det udbredt til resten af Europa, siger Poul Strandmark.

I slutningen af februar vil man kunne se sin vaccination på sundhed.dk og dermed vise det i forbindelse med erhvervsrejser, hvis det er påkrævet. Om tre-fire måneder forventes det digitale coronapas at være endeligt klar.