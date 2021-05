Strategisk rådgiver: Unges fravalg af fagforeninger kan skabe et b-arbejdsmarked

- Over en lang årrække har man ikke været god nok til at møde de unge, hvor de er, og snakke om tingene på en måde, som gør, at de vil melde sig ind, siger han.

Den anden årsag til fagforeningernes faldende medlemstal er ifølge Jakob Sand Kirk, at de unge samtidig vælger brancher, hvor et fåtal af de ansatte er medlem af en fagforening.

- De brancher, hvor der er få organiserede og altid har været få organiserede - servicebranchen og brancher, hvor man er midlertidigt ansat - er desværre vokset, siger han.



Et arbejdsmarked i to hold

Hvis den nuværende udvikling fortsætter, kan der komme et todelt arbejdsmarked, påpeger Jakob Sand Kirk. Det gælder særligt inden for servicebranchen og på nye digitale arbejdspladser, hvor der ikke er tradition for at organisere sig.

- Man vil formentlig få et område, der har dårligere vilkår, et b-arbejdsmarked, hvor alle de andre, der har overenskomster både i det offentlige, men også i den klassiske industri og produktion, er a-holdet, siger Jakob Sand Kirk.