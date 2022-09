Strømmen slukker på Fyn: - Situationen, vi er i lige nu er ekstraordinær

Denne vinter bliver første gang for Energi Fyn, hvor energiselskabet kan risikere at skulle slukke for kundernes strøm med vilje.

- Vi har selvfølgelig før håndteret kunders strømafbrydelser eller kabelfejl. Men det er en del flere kunder, der bliver ramt, hvis vi bliver tvunget til at lave strømafbrydelser, fortæller Claus Rasmussen, der er driftchef hos Vores Elnet, der er en del af Energi Fyn.

Fyn er inddelt i tolv trin, hvor det cirka er 20.000 kunder i hvert trin, der kommer til at opleve strømafbrydelse af gangen.

- Vi kommer til at få en direkte ordre fra Energinet om, at nu skal der ske en strømafbrydelse i vores område. Det er simpelthen for at aflaste, hvis der er for meget forbrug på nettet, uddyber Vores Elnets driftchef.

Energi Fyns kunder i de tolv trin er ikke delt op i kommuner, men er spredt ud på hele Fyn.

- Derfor vil vores kunder kunne opleve, at naboen har strøm, mens man ikke selv har, fortæller Claus Rasmussen.

Rullende aflastning

I første omgang er det Energinet, der er det overordnet system, som informerer Energi Fyns fjernordre om, hvilket trin der skal have strømafbrydelse.

- Men kommer vi i den situation, hvor vi skal fortsætte med at afbryde strømmen i mere end en time, tager vi selv over og afbryder strømmen i de tolv trin på skift af en time af gangen. Så der er en rullende aflastning, forklarer driftchef hos Vores Elnet Claus Rasmussen.

Lige nu kan fynboerne forvente maksimum at være uden strøm i to timer af gangen.

Samme båd

Det kommer til at blive varslet, at der kommer strømafbrydelser, fortæller Green Powers teknologidirektør Jørgen S. Christiansen.



- Det, vi forventer er at dagen før, får vi en prognose for, om der kan være udfordringer, der gør, at det kan være nødvendigt at aflaste strømmen.

Men Energi Fyn ved ikke, hvornår på døgnet, der kommer strømafbrydelse.

- Vi kan ikke sige, hvornår på døgnet strømafbrydelsen vil ske. Vi ved det ikke engang selv, men det kan ske på alle tider af døgnet, uddyber Claus Rasmussen.

Alligevel forventer Green Powers teknologidirektør ikke, at strømafbrydelsen bliver nødvendig.

- Vi kommer til at få varsler, men vi ender formentlig med ikke at afbryde nogle forbrugere, fordi forbruget har reduceret sig selv grundet de høje elpriser.

Men det er ukendt, hvem der først bliver ramt af strømafbrydelser.

- Det drejer sig om, at vi typisk vil komme til at aflaste og frakoble ti procent af forbruget. Der er ikke nogen, der har særlig prioritet. Situationen, vi er i lige nu er ekstraordinær, fortæller Jørgen S. Christiansen

