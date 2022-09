Må jeg spise maden i min fryser, når der har været strømafbrydelse i to timer? Hvad sker der med mine akvariefisk?

Hvis det bliver en kold vinter, er der risiko for lokale strømafbrydelser. Fyn er i den sammenhæng ingen undtagelse, og hos Energi Fyn gør man også klar til at kunne slukke for strømmen, hvis det skulle blive nødvendigt.

Men hvad skal du være opmærksom på, når strømmen har været slukket? Vi har spurgt en række eksperter, hvordan du skal forholde dig til en strømafbrydelse.