Sundhedsstyrelsen: Nu kan du afbryde selvisolation tidligere

Det oplyser Sundhedsstyrelsen.

Har man ikke symptomer, skal man isolere sig i fire dage, efter at man har fået et positivt PCR-svar.

Desuden skal nære kontakter til smittede ikke længere isolere sig. Nære kontakter skal tage en lyntest eller PCR-test tre døgn, efter at den smittede person er testet positiv.

- Der skal være en balance mellem den situation vi står i, og de anbefalinger vi har. Den seneste tids markante stigning i antallet af smittede har haft store konsekvenser for samfundet. Virkelig mange mennesker har måttet selvisolere sig, og mange arbejdspladser har haft meget svært ved at fungere.

- Samtidig vurderer vi, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at lempe på vores anbefalinger, fordi vi har så høj immunitet i befolkningen, og fordi vi har beskyttet dem, der er i øget risiko for at blive alvorlig syge, siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst i pressemeddelelsen.