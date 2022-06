Sundshedsvæsenet har brug for ilt: Fynsk sygeplejerske vil i Folketinget for Moderaterne

Rosa Eriksen er til dagligt sygeplejerske og har ifølge hende selv altid haft en drøm om at træde ind på den politiske scene.

Den 32 -årige kandidat fra Odense kunne ikke selv deltage i gårdagens årsmøde hos Moderaterne og måtte pga. en operation se med hjemmefra sygesengen.



- Jeg har nok altid gerne vil være politiker, men det der med at gøre det, er lidt ligesom at blive rockstar, siger hun.

Politik trænger til virkelighed

For den nyslåede folketingskandidat er der noget helt særligt, hun synes, der mangler fokus på inde på Christiansborg.

- Jeg glæder mig til at kaste det hele op i luften og lave nogle forandringer, der forhåbentlig gør nogle ting bedre. Især vores sundhedsvæsen, som har det svært.



Hun kender nemlig systemet fra flere sider. Dels som sygeplejerske, men også i den grad som patient.

Rosa Eriksen lever nemlig med tarmsygdommen Morbus Crohn og ved, hvad sundhedsvæsenet er underlagt af udfordringer.

- Sundhedsvæsenet er nok en af mine kæpheste. eller noget af det, jeg brænder for.



Tidligere reality-deltager

Selvom CV'et ikke er spækket med politik har den fynske kandidat dog erfaring foran kameraet.

I 2013 deltog hun nemlig i reality-programmet "Kongerne af Svendborg", som fulgte otte unge deltagere slå sig løs i byen. En sjov tid, erindrer Rosa Eriksen.

- Og nu sidder jeg her og er politiker. Det er meget fedt. Og når det dukker op, at jeg har været med i reality-tv, så smiler jeg af det.

Lige nu balancerer Moderaterne ved spærregrænsen. I den seneste måling stod partiet til 1,4 procent, altså ikke nok til at komme over de famøse 2 procent.

Men det får ikke umiddelbart Rosa Eriksen til at ryste på hånden.

- Nu er det jo første gang, jeg bliver eksponeret på TV som politikeren Rosa Eriksen, så jeg tænker, at der er god tid endnu til at folk kan lære mig og Moderaterne at kende.

Men om der er god tid, det er op til statsminister Mette Frederiksen. Folketingvalget kommer i hvert fald inden for det næste år.

- Jeg er klar, når hun (Statsministeren, red) trykker på knappen, men hun må da gerne vente til foråret. Men Moderaterne er klar, når hun er.

Du kan også få et overblik over Moderaterne her.