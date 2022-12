Syddanskere kimede lægevagten og 112 ned i julen: - Flere unødvendige opkald kan betyde alvorligt syge må vente

Syddanskerne er blevet lidt for gode til at ringe til vagtlægen og 112.

Det melder Region Syddanmark ovenpå juledagene, hvor lægevagten i regionen har modtaget 3.000 flere opkald henover julen, end den plejer.

Det førte 2. juledag til, at Region Syddanmark måtte opfordre til at vente med at ringe til lægevagten.

Også 112 har været travlt optaget, fortæller Region Syddanmark til TV 2 Fyn.

Dagen derpå fortæller regionen dog, at en del af det stigende pres kommer fra patienter, der slet ikke har brug for de akutte tilbud.

- Vi har flere 112-opkald, som ikke resulterer i en ambulance, og det tyder på, at dem der ringer ikke er knap så alvorligt syge, som de var tidligere, siger præhospitalchef i Region Syddanmark Gitte Jørgensen og minder om, at 112 kun er beregnet til livstruende situationer.



En tendens, der kan genkendes på landsplan ifølge TV 2.

Forsinker hjælp til alvorligt syge

Gitte Jørgensen fortæller, at de ikke-akutte 112-opkald har været en stigende tendens, siden samfundet åbnede op igen efter coronanedlukningen.

Tendensen har dog været nedadgående på det seneste, men blomsterede op igen i de overståede juledage.

- Især i de perioder, hvor det har været svært at komme igennem til lægevagten, har vi oplevet, at der har været en del borgere, der har ringet til 112 i stedet for, siger Gitte Jørgensen.



De mange ikke-akutte 112-opkald betyder, at medarbejderne skal bruge tid på at afklare, at et stigende antal patienter ikke er alvorliget syge, og derefter sende dem tilbage i lægevagtens kø.

Det kan ifølge præhospitalchefen resultere i højere svartider, og at ambulancer optages unødigt.

- I sidste ende vil der være risiko for, at folk der er alvorlig syge får forsinket hjælp, fordi vi bruger tiden på nogle, som rent faktisk ikke har brug for det her tilbud, fortæller hun.



Tænk, før du ringer

De mange unødvendige opkald får præhospitalchefen til at opfordre syddanskerne til at tænke sig ekstra om, før de ringer 112.

- Synes man, det er et livstruende problem, man står med, og noget der er virkelig akut. Eller kan man måske tage det med lægevagten eller sin egen læge på et andet tidspunkt, lyder det retorisk fra Gitte Jørgensen.

Hun påpeger dog, at særligt en gruppe af patienter ikke ringer 112 ofte nok.

- Vi ved, at patienter med blodprop i hjernen ikke ringer ofte nok.

Derfor må man endelig ikke holde sig tilbage, hvis man har nogle tegn den eller andre alvorlige og livstruende sygdomme.

Søg hjælp ved andre

Men er det ikke fair nok, at man ringer en gang for meget end en gang for lidt, hvis man for eksempel er kommet til skade, og det er umuligt at komme igennem til lægevagten?

- Man skal, som udgangspunkt altid ringe en gang for meget, end en gang for lidt, siger Gitte Jørgen og uddyber:

- Hvis man er i tvivl om, at det her er alvorligt, så er det bedre, man ringer, end at man lade være, og det så går helt galt.

Ellers opfordrer hun til at overveje, om man kan håndtere det på en anden måde for eksempel ved at søge hjælp ved andre.

Vent til egen læge åbner

Også hos lægevagten i Region Syddanmark oplever PLO, der driver lægevagten, at flere ringer unødigt.

- Der er mange, der ringer, også flere end det er nødvendigt for akut lægehjælp, siger formanden for PLO Syddanmark, Birgitte Ries Møller, der understreger, at den store stigning i opkald henover julen i år ikke er udtryk for, at der er blevet flere alvorligt syge.

Hun opfordrer også syddanskerne til at tænke sig om en ekstra gang, inden de løfter røret.

- Det er klart, at hvis der er lang ventetid, så skal man skal lade vær med at ringe, hvis ens spørgsmål er af lettere karakter, eller man for eksempel ikke har feber og bare hoster lidt, så skal man bare vente til dagen efter, hvor ens egen læge åbner, siger Birgitte Ries Møller.



Hun minder samtidig om, at vagtlægen kun er til akutopstående sygdom. Noget som hun oplever befolkningen glemmer.