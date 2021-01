Sygehuschefer vil have ansatte frem i vaccinekøen

Flere vacciner mod covid-19 skal reserveres de ansatte på sygehusene.

Sygehusdirektører og Lægeforeningen frygter, at den britiske variant af coronavirusset kan få sundhedsvæsenet til at bryde sammen.

Derfor opfordrer de Sundhedsstyrelsen til at ændre vaccinestrategi og rykke læger og plejepersonale frem i køen, så de undgår at blive smittet.

- Sundhedsstyrelsens plan er lagt, før den engelske variant trådte ind på banen.

- Derfor er det naturligt at spørge, hvad vi kan gøre for at sikre, at der er tilstrækkeligt med personale til at passe et stigende antal syge, siger Steen Werner Hansen, sygehusdirektør på Gentofte og Herlev Hospital.

På Regionshospitalet Randers er direktør Jonas Dahl enig. Indtil videre er cirka hver fjerde ansat vaccineret.

- Hvis vi skal modstå mutationen, har vi brug for at få vaccineret alle vores medarbejdere. Sker det ikke, er jeg stærkt bekymret for, om vi kan opretholde den nødvendige kapacitet.

- Allerede nu er den spændt til bristepunktet, hvilket betyder, at vi har været nødt til at sende patienter til andre hospitaler, siger han.

Læs også Første nordfynboer vaccineret: - Det gik snildt og hurtigt

Da Danmark i øjeblikket kun råder over få vaccinedoser, vil flere vacciner til sygehusansatte betyde, at nogle ældre og sårbare skal have deres vaccination udskudt.

Det er yderst beklageligt, siger Steen Werner Hansen. Men modsat de ansatte på sygehusene har de mulighed for at isolere sig:

- Det er ikke nogen ønskelig situation. Men med de begrænsede mængder vaccine, må vi overveje, hvordan de gør bedst gavn.

Også Lægeforeningen mener, at der på baggrund af den britiske mutation er behov for at se på fordelingen.

Formand Camilla Noelle Rathcke opfordrer Sundhedsstyrelsen til at bide mærke i advarslerne fra sygehusene og "handle på dem".

- Det er meget alvorlige meldinger, der kommer fra hospitalerne. Dem skal man lytte nøje til, for presset på vores sundhedsvæsen slår hårdt igennem på hospitalerne, siger hun i en skriftlig udtalelse.

Hun understreger, at det selvfølgelig er vigtigt at vaccinere patienter i risikogrupperne. Men mindst lige så vigtigt er sundhedspersonalet.

- Så vi ikke risikerer, at tæppet trækkes væk under sundhedsvæsenet – ikke mindst dem, der deltager i behandling og pleje af patienter med covid, siger hun.

OUH-direktør: - Det er en svær ballance

Ifølge Bjarne Dahler-Eriksen, som er lægefaglig direktør på Odense Universitetshospital (OUH), er det en svær balance både at få beskyttet de ældre og sårbare, men også frontpersonalet.

- Jeg har stor forståelse for, at der er medarbejdere, der står i front, som gerne vil vaccineres hurtigere. Men jeg har også stor forståelse for de plejehjemsbeboere, der har risiko for at dø af covid-19, gerne vil vaccineres.

- Skal ansatte vaccineres hurtigere, bliver det på bekostning af nogle andre grupper. Og det er en svær afvejning, siger han.

Cirka 1200 ansatte på OUH har fået første vaccinestik.