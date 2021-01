Første nordfynboer vaccineret: - Det gik snildt og hurtigt

Først var det Odense, så var det Middelfart, og lørdag kom turen til både Kerteminde og Nordfyn.

Vaccinationen af beboerne på de nordfynske plejehjem begyndte lørdag morgen klokken ni på Vesterbo Plejecenter i Søndersø. En af dem var beboeren Lillian Jespersen.

- Det gik snildt og hurtigt, siger Lillian Jespersen og fortsætter:

- Det har jeg absolut set frem til. Det giver lidt røre i det, så vi kan begynde at se mod lysere tider.

Tilbage til hverdagen

Også medarbejderne på de nordfynske plejecentre blev vaccineret lørdag. En af dem er Lisbeth Larsen, som er klippekortsmedarbejder på Vesterbo Plejecenter.

- Det bliver rigtig dejligt at komme lidt tilbage til hverdagen, som den var, siger Lisbeth Larsen.

- Så kan vi begynde at åbne dørene for vores bekendte igen. Vi har følt os temmeligt lukket inde i lang tid for at være forsigtige, siger Lillian Jespersen.

Den danske vaccine-indsats mod coronavirus gik i gang 27. december, hvor Leif Heiselberg fra Odense var den første til at modtage den nye vaccine. Siden er vaccinationen også begyndt i Middelfart Kommune den 30. december, og efter Nordfyn og Kerteminde er begyndt lørdag, starter vaccinationerne også i Svendborg søndag.

Rækkefølge baseret på incidens

Rækkefølgen for vaccination på plejecentrene er baseret på incidenstallet i kommunerne – det vil sige, at man vaccinerer plejehjemsbeboerne efter det højeste antal smittede pr. 100.000 indbyggere.

I Odense Kommune fik de sidste beboere vaccinen 30. december. Det forventes, at vaccination af borgere på alle kommunale plejecentre er afsluttet i løbet af et par uger. Hvor hurtigt det går, afhænger af, hvornår OUH modtager de vacciner, der er behov for.

Rækkefølgen for de fynske kommuner er som følger:

Odense

Middelfart

Nordfyn

Kerteminde

Svendborg

Faaborg-Midtfyn

Assens

Langeland

Nyborg

Ærø

Rækkefølgen afspejler det givne incidenstal søndag den 27. december.

