Sygeplejersker får mere i løn end socialrådgivere, SOSU’er og pædagoger: Derfor vil de have højere indkomst

- Man kan ikke sige, at de ligger i bunden af lønhiearkiet, siger Flemming Ibsen.

Kredsformand for DSR Syddanmark John Christiansen siger, at det, sygeplejerskerne nu kræver i strejken, også handler om, hvad de kommer med.

Han udtaler sig i forbindelse med, at det mandag viste sig, at 66,7 procent af sygeplejerskerne havde stemt nej til nyt mæglingsforslag til overenskomst.

- Jeg siger ikke, vi nødvendigvis er ved at gå fra hus og hjem med den løn, vi får, men det handler om, at vi også vil have et niveau, der afspejler det uddannelsesniveau, vi har.

Arbejdsvilkår kræver deltid

Et andet sted, som professor emeritus Flemming Ibsen mener, at sygeplejerskerne kan sætte ind, hvis de vil tjene mere, er med fuldstidsarbejde.

- Man kan egentlig undre sig over, at når sygeplejerskerne er så lønfikserede ikke vælger at arbejde fuld tid. Så ville de jo få mere i løn, siger han.

Der er nemlig en forholdsvis stor andel af sygeplejerskerne, der er deltidsansatte.

Af kommunernes godt 17.000 sygeplejersker var omkring 9.000 på deltid i marts, og i regionerne hed det tal 9.000 ud af 42.000.