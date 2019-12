Terrorsagen: Mand fra Fyn varetægtsfængslet

En 29-årig mand blev torsdag varetægtsfængslet efter grundlovsforhør i Retten i Odense.

På opfordring fra anklagemyndigheden valgte Retten i Odense at indføre dobbeltlukkede døre. Det betyder, at de to sigtelser ikke er blevet oplyst til offentligheden.

Dørlukningen skyldes ifølge dommeren et hensyn til efterforskning af sagen samt at offentlighed må antages at bringe nogens sikkerhed i fare.

Derfor ved man heller ikke, om han som flere andre mistænkte er sigtet for overtrædelse af Straffelovens paragraf 114.

Retten i Odense har også besluttet at nedlægge navneforbud i sagen.

TV 2/Fyn har talt med en person, der var til stede i forbindelse med afhøringen af den 29-årige. Han fortæller, at den 29-årige nægter sig skyldig i sigtelserne. Derudover giver den 29-årige udtryk for, at han er meget samarbejdsvillig.

Fyns Politi bekræfter overfor TV 2/Fyn, at manden blev fremstillet i retten på baggrund af gårsdagens aktion.

Af anden etnisk herkomst end dansk

TV 2/Fyn kan hér bringe en række oplysninger om manden.

Manden er fra udlandet og gift med en dansk kvinde. Mandens svigerfar oplyser til Fyens.dk, at den anholdte mand har været bosiddende i Danmark i seks år.

Han bor på gården i Munkebo sammen med sin kone og svigerforældrene. Svigerforældrene har til TV 2 oplyst, at manden ikke har vist tegn på radikalisering. Samtidig oplyser familien, at den sigtedes kone har konverteret til islam, men at svigersønnen insisterede på, at hun ikke skulle gå med tørklæde.

Manden har haft et firma, på adressen i Munkebo, som i går blev ransaget. Firmaet eksisterer ikke længere.

Han har selv oplyst på sociale medier, at han er computeringeniør, og at han har taget en uddannelse i udlandet. Ifølge TV 2/Fyn har politiet konfiskeret it-materiale fra hjemmet.

Fyns Politi vil hverken be- eller afkræfte den oplysning. Det samme gælder Københavns Politi, der sammen med PET koordinerede aktionen.