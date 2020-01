Ti F-16-fly i lav højde over Fyn - se her hvornår

Fighter Wing Skrydstrup fejrer fredag de danske F-16-flys 40-års fødselsdag med en større formationsflyvning over det meste af landet, blandt andet også over Fyn.

Formationen kommer til at bestå af ti fly, der to gange vil flyve over Fyn i løbet af fredag eftermiddag. De ti fly kommer til at flyve i 2.000 fod, hvilket svarer til godt 600 meter.

- 40 år med F-16 i dansk tjeneste er mange år. Det fejres med et lukke arrangement på Fighter Wing Skrydstrup, hvor vi gerne vil vise flyet frem for gæsterne. Vi synes derfor, at det giver mening, at flyene også tager en tur rundt i Danmark, ligesom da vi fløj vores Dannebrogsfly rundt i Danmark i forbindelse med 800-året for Dannebrog, siger chefen for Fighter Wing Skrydstrup, oberst Uffe Holstener-Jørgensen, til TV 2/Fyn.

Læs også Støj fra himlen: F-16-fly i rød og hvid flyver over Fyn

Flyene tager fredag formiddag en tur rundt over det meste af Jylland, mens de klokken 14.23 sætter kurs mod Fyn og senere Sjælland. Ruten kan du se på billedet herunder.

Se flyenes eftermiddagsrute, der blandt andet går over Fyn. Foto: Forsvaret

Efter planen vil de ramme Fyn omkring Assens umiddelbart efter. Ruten går derfra videre tværs over Fyn og rundt på Sjælland, inden de på vej retur igen flyver over Fyn. Her passerer de efter planen over Langeskov klokken 15.09, hvorefter de flyver ind over Odense, op over Hans Christian Andersen Airport i Beldringe og videre op over Nordfyn, hvor de passerer Bogense klokken 15.16.

Kun i godt vejr

F-16-jagerfly fløj for første gang i 1974, og seks år senere blev de en del af det danske forsvar.

De danske F-16 holder til på Flyvestation Skrydstrup, der ligger ved Vojens i Sønderjylland. Herfra skal de altså fredag rundt over det meste af landet.

Flyene bliver dog kun sendt på vingerne, hvis vejret godt nok til, at man kan se flyene fra jorden.

Forskellige flyvevåbner rundt omkring i verden anvender ifølge oberst Uffe Holstener-Jørgensen typisk forskellige formationer, når der skal fejres noget, og derfor vil de ti fly også flyve i formation.

Læs også F-16-fly vil også støje over Fyn de næste dage

Men fordi formationsflyvningen er ekstremt krævende, vil piloterne i de ti F-16-fly variere formationerne undervejs, forklarer Louise Schierup, der er presse- og informationsofficer ved Fighter Wing Skrydstrup.

- De kommer blandt andet til at flyve i en såkaldt ni-skibs-formation, hvor det tiende fly så vil filme og dokumentere turen, siger presseofficeren til TV 2/Fyn.

Fra jorden vil det også være muligt at følge flyenes rute digitalt.

- Vi sætter tracking på flyene, så man med en flight tracker-app kan følge flyenes rute og formation henover landet. Og heldigvis ser vejret godt ud, så det hele kan komme til at flaske sig, siger Louise Schierup.