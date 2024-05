For et år siden stod AaB i den krise, OB står i nu: - Der er et før og et efter nedrykningen

Noget af det, der var sværest ved tanken om og realiteterne i 1. division var, at nu var AaB ikke en del af et lille, særligt selskab. Sammen med Brøndby IF var nordjyderne nemlig de eneste, som havde spillet samtlige sæsoner i Superligaen siden dens oprettelse i 1991.

- Det var en historisk plads at miste. Vi holdt op med at være noget særligt i moderne dansk fodbold. Og vi holdt op med at være vigtige for andre, siger Lasse Yde Hegnet.

- Nordjylland er langt væk fra meget, og generelt har vi nok lidt et mindreværd i forhold til resten af landet. AaB har været noget, vi kunne hævde os på. På den måde er der også et før og et efter 2023.

Mister et tocifret millionbeløb

Men det er ikke kun følelserne og selvforståelsen, der har det svært nede i 1. division. Også økonomien bliver presset.

Det fortæller Kenneth Cortsen, der er Ph.d. og sportsøkonom på UCN i netop Aalborg. Han siger, at det typisk koster et tocifret millionbeløb at rykke ned, hvilket AaB’s seneste regnskab også vidnede om.

Minus 34,4 millioner kroner stod der på bundlinjen efter 2023, og det var blandt andet, fordi sponsorindtægterne og transferpengene ikke var, hvad de havde været. På den måde er det også et spørgsmål om timing, hvor hård landingen i 1. division bliver, fortæller Kenneth Cortsen.

- Det er dyrt på forskellige parametre at rykke ned. Hvor længe løber de eksisterende sponsoraftaler? Har man nedrykningsklausuler med spillerne? Alene på tv-pengene er der stor forskel på Superligaen og på 1. division, siger han.

På Aalborg Stadion er der dog stadig pænt gang i besøgene. I 2022/2023-sæsonen, da klubben rykkede ned, var der i gennemsnit 8.186 tilskuere. I denne sæson i 1. division har der været 7.362 mennesker i gennemsnit på Aalborg Stadion.