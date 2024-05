Skolebestyrelser i fælles opråb: - Det er skåret så meget ind til benet, at vi ikke kan mere

Hun har sammen med en lange række andre skolebestyrelser i Odense Kommune sendt et åbent brev, der kritiserer budgettet for næste skoleår.

- Det er skåret så meget ind til benet, at vi ikke kan mere, siger Camille Leicht.

Derfor har 24 ud af 32 skolebestyrelser i Odense Kommune valgt at afvise budgettet på grund af den økonomiske tildeling til kommunes skoler.

- For os handler det om at sende et klart og tydeligt signal, forklarer Camille Leicht.

I brevet fremgår det, at der ikke længere er råd til at erstatte nedslidte møbler, råd til nyt og tidssvarende undervisningsmateriale, og at lejrskolen enkelte steder må aflyses.

- Når en høvlebænk til sløjd går i stykker, er hele budgettet næsten ved at vælte, tilføjer Camille Leicht.