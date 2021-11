Selv om det umiddelbart lyder ligetil at sætte et kryds på et stykke papir, er der hvert år tusindvis af vælgere, der gør noget forkert i stemmeboksen, så det ender med, at deres stemme bliver ugyldig.

Alene ved folketingsvalget i 2019 var der på landsplan 11.200 ugyldige stemmer. Ifølge Danmarks Statistik er det især langelænderne og odenseanerne, der har problemer med at sætte krydset korrekt.

Bliver du straffet?

Langt de fleste ugyldige stemmesedler bliver ikke talt med, fordi der er sat mere end ét kryds, eller hvis der er tegnet på stemmesedlen. Det skal man aldrig gøre, for så bliver stemmen ugyldig og tæller ikke med i valgresultatet.

Når du står i stemmeboksen tirsdag, er der en række regler, du skal følge, og nogle ting, som du aldrig må gøre.

På grafikken kan du klikke dig igennem ti ting, du aldrig må gøre i stemmeboksen.