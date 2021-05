Tidligere fynsk folketingsmedlem skifter parti

Vil støtte venner

Pernille Bendixen blev første gang valgt til Odense Byråd for Dansk Folkeparti i 2009 og blev valgt til Folketinget i 2015. Hun røg dog ud af Folketinget ved valget i 2019, hvor Dansk Folkeparti kun fik to mandater valgt på Fyn.

På sin Facebook-side skriver Pernille Bendixen, at hun har meldt sig ind i partiet for at støtte sine venner Carsten Kudsk og Christel Gall. Pernille Bendixen skriver, at hun vil være menigt medlem af partiet.

- Jeg synes, at det er fuldstændig fantastisk. Pernille er en som mange andre ser, som en god og stærk politiker. Det at hun bakker op om De LokalNationale er kun en styrkelse. Og vi er hende yderst taknemlige for hendes opbakning, siger Christel Gall.