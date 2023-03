Tidligere topspillere: Det mangler Viktor Axelsen for at være verdens bedste nogensinde

Han håber, at titelsamlingen bliver udvidet endnu mere i 2023, og han har Viktor Axelsen som favorit til at vinde denne uges All England-turnering.

- Viktor Axelsen har ikke peaket. Han mener, han kan blive meget bedre. Det er ret skræmmende. Jeg mener heller ikke, han har peaket. Jeg kan se ting, der kan blive bedre, siger Jim Laugesen.

- Jeg vil gerne lige understrege, at det er en meget lille ting, for han har tabt tre kampe i hele 2022, men han er udfordet, når folk angriber meget, og han ikke kan styre sine løft. Der kommer en udfording på den forreste del af banen. Det er mod offensive typer med et stærkt netspil. Der er til gengæld ingen, der løber Viktor Axelsen ned, forklarer badmintoneksperten.

Verdens bedste defensiv

Netop den stærke defensiv er også noget, som landstræneren er meget imponeret over ved den fynske badmintonstjerne.

- Det er rigtig svært for en modstander at komme ham kontinuerligt under pres på banen. Modstanderne har svært ved at holde hans tempo. De har svært ved at huske slag, de skal vælge eller fravælge, for hans angreb er så livsfarligt. Han er svær at lave point på, for han har verdens bedste defensiv, siger Kenneth Jonassen.