Til sommer kan du flyve til nyt land fra lufthavnen i Odense

Fra næste sommer kan du flyve fra Hans Christian Andersen Airport i Odense til Kroatien. Det oplyser Gislev Rejser, der sælger pakkerejser fra blandt andet lufthavnen i Beldringe.

Læs også Nu skal man kunne flyve til London eller Barcelona fra Odense

Prisen på en flyvetur til det central- og sydeuropæiske land bliver mindst 5.998 kroner, da flybilletterne kræver, at du også booker hotel gennem rejseselskabet.

Selskabet sender de første gæster fra Fyn til Kroatien 28. juni 2020.

Rejser til Italien, Grækenland og Spanien

Gislev arrangerer i forvejen rejser fra Odense til Napoli, Verona og Bologna i Italien, mens andre rejseselskaber som Apollo sender gæster til middelhavsøen Kreta. I august meddelte Spies, at rejseselskabet fra sommeren 2020 vil sende gæster fra Fyn til den spanske middelhavsø Mallorca.

Selv om lufthavnen i Odense for to et halvt år siden afslørede, at der var planer om at skaffe rutefly til og fra Odense, er det endnu ikke blevet en realitet.

SAS sender eksempelvis passagerer med direkte rutefly mellem København og Zagreb i Kroatien til omkring 1.500 kroner, inklusive returbillet, men uden hotel og transfer.

Der har ikke været rutefly fra lufthavnen i Odense, siden Storebæltsforbindelsen åbnede for mere end 20 år siden.