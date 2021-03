Timelang kø til frisørtider: Pernille kan ikke vente med at slå dørene op

De fleste danskere har med længsel set frem til at sidde på en café eller igen få styr så frisuren. Og sent mandag var der nyt om genåbningen.

Som selvstændig har det været en stor forløsning endelig at få en dato på, fortæller Pernille Bjørn, der som ejer af frisørsalonen Pernille Bjørn Salon i Odense er en af dem, der kan åbne 6. april.

Læs også Sådan genåbner Danmark - her er datoerne

- Jeg glæder mig helt vildt. Der bliver noget at lave, siger frisøren, der allerede har en fyldt kalender, til TV 2.

- Jeg er spændt på, hvordan det kommer til at fungere i praksis i forhold til alt det her med, at vi skal se en negativ test. Men vi må tage ja-hatten på - jeg er bare glad for, at vi kan åbne.

Allerede mandag morgen er der meldinger om mere end en timelang kø hos Salonbook.one, som er et bookingsystem, der bruges af frisører og kosmetologer.

Datoer er altafgørende

Inden salonen kan åbne, er der dog nogle praktiske ting, der skal være styr på. Såsom afstandskrav og afskærmning.

Dem, der har været lukket ned i lang tid, har betalt en rigtig stor pris, så vi havde håbet, vi var kommet før i gang Poul Strandmark, formand for Dansk Industri på Fyn

Ifølge Dansk Industri, der repræsenterer både små og store virksomheder, er der flere, der har et stort arbejde med at genetablere deres virksomhed foran sig .

- Mange har været nødt til at fyre deres medarbejdere, og nu skal de starte helt forfra, siger formand for Dansk Industri på Fyn, Poul Strandmark, der dog glæder sig meget over, at der er kommet en plan for genåbningen.

For selvom der fortsat er nogle uger til medlemmerne reelt må slå dørene op, så er konkrete datoer altafgørende, fortæller han.

- Der er næsten ikke noget, der er mere vanskeligt end usikkerhed - det er så mentalt tungt. Men nu kan de begynde deres forberedelser, fordi der er noget at pejle efter, siger formanden.

Læs også Frisører og andre liberale erhverv genåbner efter påske

Når det er sagt, havde organisationen gerne set, at flere havde været en del af genåbningen efter påske.

- Det ville betyde en verden til forskel. Dem, der har været lukket ned i lang tid, har betalt en rigtig stor pris, så vi havde håbet, vi var kommet før i gang, siger Poul Strandmark.

Prisstigninger er ikke usædvanlige

Frisørsalonerne har været lukket siden 21. december, og i forbindelse med genåbningen har nogle saloner varslet prisstigninger.

Men det er der ikke noget usædvanligt i, fortæller Pernille Bjørn.

- Det er meget normalt, når vi i marts har fået vores årsregnskab fra året før og ved, hvad der er af stigninger på leverandører og husleje. Det kan godt være, at prisen er en lillebitte smule højere i år, fordi vi har haft et kæmpestort tab, og ekstra udgifter til værnemidler og rengøring, siger hun.

Læs også Nu bliver det dyrere at gå til frisøren

Frisøren har dog fået flere positive tilbagemeldinger fra kunder, der ifølge hende tager det "i stiv arm".

- Folk har stor forståelse for, at vi har haft noge hårde tider, og at vi bløder. Så skal der 10 eller 40 kroner ekstra til, for at man kan blive klippet, så tror jeg, folk er med på den, siger hun.